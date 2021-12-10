Адвокат соратницы Алексея Навального Лилии Чанышевой сообщил, что его отстранили от дела

Как написал сам Владимир Воронин в твиттере, об отводе он узнал, когда пытался посетить подзащитную в московском СИЗО. В то же время, добавил он, каких-либо документов по этому поводу он не получил. Следственный комитет обвиняет Лилию Чанышеву в руководстве «экстремистским сообществом» Навального в Уфе. Она находится в СИЗО уже месяц.