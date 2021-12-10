Гости церемонии вручения Нобелевской премии мира почтили память погибших журналистов. Минуту молчания объявил один из лауреатов, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Присутствовавшие в ратуше Осло поднялись со своих мест. В зале были в том числе члены норвежской королевской семьи. В своей нобелевской речи Муратов назвал журналистов «антидотом» от тирании. Он выразил пожелание, чтобы профессия журналиста стала более безопасной. Сам главред «Новой» намерен направить полученную награду на помощь больным и поддержку независимой журналистики в России.