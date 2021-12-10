Более ста человек в Норильске были вынуждены провести минувшую ночь в городском центре культуры. Они не смогли добраться домой из-за сильной метели. По этой причине в городе отменили движение автобусов, было парализовано сообщение с соседними населенными пунктами. Местные власти заверяют, что все, кто ночевал в ДК, были обеспечены водой и чаем. В Норильске нередко случаются подобные сильные снегопады с ураганным ветром, из-за которых останавливается движение на дорогах.

