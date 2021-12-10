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17:08, 10 декабря 2021

Евросоюз может ввести санкции против компаний, связанных с ЧВК «Вагнера»

Главы Министерств иностранных дел государств-членов ЕС соберутся в понедельник в Брюсселе, пишет агентство Франс Пресс. Как сообщается, дипломаты утвердят список физических лиц и фирм, которым грозят заморозка активов и запрет на выдачу виз за их связь с частной военной компанией «Вагнера». Как рассказал глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан такое решение связано с сообщениями СМИ о возможном сотрудничестве ЧВК с властями Мали. По его словам, действие компании оказало дестабилизирующее воздействие на обстановку в регионе. Дипломат подчеркнул, что бойцы «Вагнера» действуют от имени российского государства и добавил, что санкции, в том числе коснутся и самой частной военной компании. В Белом доме также выступили против участия внешних сил в делах Мали.

Власти африканской страны ранее обратились к частной военной компании за помощью в борьбе с терроризмом. Глава российского МИДа Сергей Лавров объяснял это тем, что Франция сократила военный контингент в государстве.

В правительстве России какую-либо связь с ЧВК «Вагнера» отрицают.


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