Европе грозит новый ракетный кризис, — считают в российском МИДе. Там настаивают на недопустимости размещения на континенте ракет средней и меньшей дальности и, в частности, американских ракет «Томагавк». Замминистра иностранных дел Сергей Рябков сказал, что США и их европейские союзники, которые идут по этому пути, не укрепляют таким образом свою безопасность. Рябков подчеркнул, что необходимо договориться, пока не поздно, и добиться в этом вопросе гарантии безопасности. Ранее Соединенные Штаты вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Два года назад он окончательно прекратил свое действие. В этой связи в Совете безопасности России отмечали, что теперь Вашингтон в любой момент может разместить в Европе крылатые ракеты.