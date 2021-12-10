Адвокаты ректора Шанинки Сергея Зуева попросили освободить его из СИЗО

Адвокаты ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева попросили освободить его из СИЗО. Защита требует изменить ректору Шанинки меру пресечения на подписку о невыезде. Ходатайство отправили высшему руководству столичных прокуратуры и полиции, а также в следственный комитет. Адвокаты приняли решение обратиться с таким требованием после вчерашней встречи президента России Владимира Путина с Советом по правам человека. Глава государства сказал, что не видит необходимости держать ректора в следственном изоляторе. Позицию Путина вписали в ходатайство жирных шрифтом. Защита утверждает, что состояние здоровья Зуева в условиях СИЗО продолжает ухудшаться, так как организовать правильное лечение на месте невозможно. Если Зуев продолжит оставаться под стражей, могут пострадать жизненно важные органы, считают адвокаты. Месяц назад Мосгорсуд по требованию прокуратуры отменил домашний арест и перевел ректора вуза в СИЗО.

Как сообщалось, перед арестом Сергею Зуеву сделали операцию на сердце.