Главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову сегодня вручили Нобелевскую премию мира

Церемония прошла в Осло. Вместе с Муратовым также была награждена филиппинская журналистка Мария Ресса. Лауреаты выступили сегодня со своими нобелевскими лекциями. Муратов, в частности, предложил создать специальный международный орган, который будет собирать информацию о пытках заключенных или задержанных, а также причастных к этим преступлениям: «Практика пыток в тюрьмах и во время следствия сохранилась и в современной России. Жестокое обращение, изнасилования, ужасные условия содержания, запрет на свидания, на звонок матери в день ее рождения, бесконечное продление сроков содержания под стражей. До суда за решетку отправляют людей с тяжелыми заболеваниями, у них в заложниках больные дети, от них требуют признания вины без предъявления доказательств. Уголовные дела по фальшивым обвинениям часто носят у нас политический характер. Оппозиционного политика Алексея Навального держат в лагере по ложному доносу российского директора крупнейшей парфюмерной компании из Франции. Заявление директор написал, но в суд вызван не был и потерпевшим себя не признал… А Навальный — сидит. Сама парфюмерная компания предпочла отойти в сторону, надеясь, что запах этого дела не повредит аромату ее продукции. Мы все чаще слышим о пытках, применяемых к заключенным и задержанным. Людей пытают, чтобы сломить, чтобы увеличить жестокость наказания за рамками приговора. Это дикость. Я выступаю с инициативой создания Международного трибунала против пыток, задача которого собирать данные о применении пыток в разных частях света и государствах. Установить палачей и их хозяев, причастных к подобным преступлениям».

Муратов завершил свое выступление просьбой к присутствующим почтить минутой молчания память погибших журналистов, а также, таким образом, поддержать тех, кто подвергается преследованиям.