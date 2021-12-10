Басманный суд Москвы принял решение ликвидировать организацию по наблюдению за выборками «Лига Избирателей»

Представители фонда отметили, что иск министерства юстиции рассматривали в их отсутствие, представители лиги были заняты в другом судебном разбирательстве. Судья Галина Графова отклонила просьбу ответчика отложить заседание. Российские власти считают фонд «Лига избирателей» иностранным агентом. Организация собирает пожертвования для общественного наблюдения за выборами.