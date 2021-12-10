Международные организации осудили решение суда в Лондоне, который отменил запрет на экстрадицию в США Джулиана Ассанжа

Сразу несколько международных организаций осудили решение суда в Лондоне, который отменил запрет на экстрадицию в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В частности, представители «Эмнести Интернешнл» назвали случившееся пародией на правосудие. Международная федерация журналистов считает, что возможная экстрадиция Ассанжа ставит под угрозу принципы свободы СМИ. Представители организации «Репортеры без границ» настаивают, что Ассанж стал жертвой своего вклада в журналистику. Суд Англии и Уэльса поддержал сегодня апелляции министерства юстиции США и вернул дело об экстрадиции Ассанжа в суд первой инстанции. Сам основатель WikiLeaks сейчас находится в лондонской тюрьме по делу о нарушении правил освобождения под залог. Власти США обвиняют Ассанжа в раскрытии секретной информации, ему может грозить до 175 лет лишения свободы.