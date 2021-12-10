Нобелевскую премию мира вручили главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе

Нобелевскую премию мира вручили сегодня главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе. В Осло проходит торжественная церемония. Несколько минут назад завершилось выступление Муратова. Во вступлении он процитировал другого лауреата премии мира – академика Андрея Сахарова. Также Муратов отметил, что правительства и близкие к ним пропагандисты несут всю полноту ответственности за милитаристскую риторику на государственных телевизионных каналах. По его мнению, сейчас мир разочаровался в правящих элитах, разлюбил демократию и потянулся к диктатуре. Муратов также напомнил, что Генпрокуратура России сейчас требует ликвидировать общество «Мемориал*», в создании которого в свое время участвовал Сахаров. Российские власти считают «Мемориал*» иностранным агентом.
2021-12-10T16:33:38+03:00
2021-12-10T16:35:27+03:00
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16:33, 10 декабря 2021
* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.
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