В Молдавии, по данным «Независимой», готовят закон о запрете показа по ТВ российских новостных программ и ток-шоу

В Молдавии, по данным «Независимой газеты», готовят новый закон о запрете показа по телевидению российских новостных программ и ток-шоу. Ранее о намерении разобраться с так называемой «российской пропагандой» говорила президент республики Майя Санду.

Законопроект, как утверждается в публикации, коснется не только российского информационного вещания в Молдавии. По словам одного из собеседников издания, лидера Социал-демократической партии Виктора Шелина, документ, который готовят власти, может предполагать также и запрет на показ фильмов о Великой Отечественной войне. По мнению политика, такие резкие намерения связаны с тем, что на частотах российских телеканалов в Молдавии работают компании, подчиненные социалистам, перешедшим недавно в оппозицию.

Президент страны Майя Санду пока прямо не говорила о подготовке нового законопроекта, при этом ранее она анонсировала созыв нового состава Совета по телевидению и радиовещанию и выразила надежду, что организация не будет «допускать пропаганду и обман». Такое заявление она сделала на фоне публикации отчета Центра независимой журналистики Молдавии – там сочли, что стране угрожает «массовая российская пропаганда».

Закон о запрете российской пропаганды был принят еще в 2018 году, однако в декабре прошлого года он был отменен прежним созывом парламента Молдавии, в котором большинство занимали социалисты.