Международная федерация журналистов осудила решение суда Лондона, который поддержал апелляцию об экстрадиции Ассанжа

Международная федерация журналистов осудила решение Лондонского суда, который поддержал апелляцию министерства юстиции и США по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Представители организации также призвали президента США Джо Байдена положить конец многолетнему политически мотивированному преследованию Ассанжа и снять с него обвинения.

Сам Ассанж ранее заявлял о том, что американские власти боятся свободы слова.

В США Джулиану Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы по 18 уголовным обвинениям, в том числе речь идет о раскрытии секретной информации.