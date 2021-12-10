Вручение Нобелевской премии мира проходит сегодня в Норвегии

Лауреаты сейчас по очереди выступают с речами. Лауреаты премии, представители нобелевского комитета и члены норвежской королевской семьи собрались сейчас в ратуше Осло. Первым с речью вышел исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН американец Дэвид Бисли. Его проект получил награду еще в прошлом году, но выступает чиновник сегодня, поскольку в прошлый раз это было невозможно из-за пандемии. Продовольственная программа получила награду за «усилия по борьбе с голодом и вклад в улучшение условий по достижению мира в конфликтных регионах». Бисли в своём выступлении призвал руководителей России, США, Китая, Великобритании и других стран прекратить войны, а миллиардеров он попросил выделить шесть с половиной миллиардов, необходимых для того, чтобы остановить голод.

После американца с традиционными нобелевскими лекциями должны выступят и лауреаты этого года главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса. Их медали и дипломы им вручили несколько минут назад. Они получили награду «за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».

Другие нобелевские лауреаты также должны будут выступить сегодня.