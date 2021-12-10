Матч Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и тульским «Арсеналом» отменен из-за сильных морозов. Игра должна была состояться в субботу в Москве. Новая дата будет определена позже, — сообщает РБК.
Матч Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и тульским «Арсеналом» отменен из-за сильных морозов
Матч Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и тульским «Арсеналом» отменен из-за сильных морозов. Игра должна была состояться в субботу в Москве. Новая дата будет определена позже, — сообщает РБК.