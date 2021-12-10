Российский политолог Наталья Нарочницкая считает, что Молдавия, не пустив ее в страну, решила дать пощечину России

Российский политолог Наталья Нарочницкая считает, что Молдавия, не пустив ее в страну, тем самым решила дать пощечину России. В Молдавии Нарочницкая планировала выступить на двух круглых столах и провести презентацию своих новых книг, а также побывать в Приднестровье, где в воскресенье пройдут президентские выборы. Официальная причина – невозможность обосновать цель поездки. По словам политолога, в Молдавию не пустили и члена российской Общественной палаты Владимира Журавлева.

