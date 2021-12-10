Адвокаты Сергея Зуева, ректора Шанинки, подали ходатайство об освобождении после заявления президента на заседании СПЧ

Адвокаты Сергея Зуева, ректора Шанинки – московской Высшей школы социальных и экономических наук, подали ходатайство об освобождении после заявления президента на заседании СПЧ. Путин сказал, что не видит необходимости держать Зуева под стражей. Защита просит освободить ректора под подписку о невыезде или избрать ему более мягкую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.