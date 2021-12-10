В Осло началась церемония вручения Премии мира

Она проходит в очном формате. Лауреаты этого года – главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса выступят с традиционными нобелевскими лекциями. На церемонию приглашен и прошлогодний лауреат – Всемирная продовольственная программа в лице ее исполнительного директора Дэвида Бисли.