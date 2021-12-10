В Петербурге у основателя «Красной звезды» хотят отсудить 500 миллионов рублей за нанесенный моральный вред

Во время военного фестиваля под колесами бронетранспортера погиб человек.

Предприниматель из Петербурга подал иск к главе патриотической организации «Красная звезда» Павлу Бараненко за предоставление услуг, которые не отвечали требованиям безопасности, сообщает «Фонтанка.ру».

По данным следствия, Бараненко вместе с подручными организовывает на окраине Петербурга незаконные мероприятия в стиле военной тематики: так называемые «спецназ шоу» со стрельбой и поездками на бронетраспортёре. Во время одного из таких представлений под БТР упал гость. Мужчина от полученных травм скончался в больнице.

После его гибели «Красная звезда» провела ребрендинг и теперь катания на военной технике продаёт под названием «Стальной десант». Ближайшее мероприятие запланировано на завтра 11 декабря.

С Бароненко уже пытались судиться три года назад, когда на военном фестивале под гусеницы танка, который принадлежал организации «Красная звезда», попали два ребенка и взрослый. Дело завершилось примирением сторон.