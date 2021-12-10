В Германии вводится обязательная вакцинация от коронавируса медицинского персонала

Такое решение принял парламент по инициативе нового правительства. Сотрудники клиник и домов престарелых должны будут пройти полную вакцинацию к середине марта.
Исключение сделают только для тех, кто не может делать прививку по состоянию здоровья.
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Такое решение принял парламент по инициативе нового правительства. Сотрудники клиник и домов престарелых должны будут пройти полную вакцинацию к середине марта.
Исключение сделают только для тех, кто не может делать прививку по состоянию здоровья.