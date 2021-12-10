Британский суд отменил запрет на экстрадицию основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США

Сам вопрос о высылке заключённого из Англии, однако, пока не решён.

Высокий суд Лондона встал на сторону представителей американских властей, которые обещали, что в случае экстрадиции основателя WikiLeaks не будут держать в одиночной камере и что, если его признают виновным, то Джулиан Ассанж сможет отбывать наказание в Австралии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В свою очередь британская медиакомпания BBC отмечает, что сегодняшнее решение делает перспективу отправки активиста в США более вероятной. В любом случае этот вопрос предстоит решить Вестминстерскому магистратскому суду, а австралиец продолжит находиться в тюрьме Белмарш.

Еще в начале года лондонский суд постановил, что Ассанжа нельзя экстрадировать из опасений за психическое здоровье активиста. Его адвокаты и родственники в свою очередь утверждают, что основателю WikiLeaks в США грозит опасность, и посылать туда арестованного несправедливо и неправильно.

В Америке Ассанжу грозит 175 лет лишения свободы по многочисленным обвинениям во взломе правительственных компьютеров и обнародовании секретных данных.

Джулиан Ассанж основал WikiLeaks в 2006 году. Этот проект стал известен благодаря публикации засекреченных материалов, многие из которых связаны с деятельностью американских военных и дипломатов.