Депутат от КПРФ Парфенов проведет встречу с противниками строительства магистрали через пути Савеловского направления

Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Уже несколько лет жители ряда районов Москвы борются против планов властей по строительству автомагистрали через железную дорогу Савеловского направления. Сейчас после выборов чиновники, видимо, почувствовали безнаказанность и начали форсировать это строительство. Народ этим возмущен. Меня попросили, чтобы я встретился с людьми, и мы обсудили вопросы градостроительной политики Москвы, а также высказались, почему граждане не хотят этого проекта», — рассказал депутат.

Он уточнил, что встреча с обсуждением строительства путепровода в Восточном Дегунине пройдет со стороны улицы 800-летия Москвы, возле дома 32, где, в том числе, находится управа. «Согласование не требуется, потому что депутат может проводить встречи с избирателями по закону. Так что не сдаемся, продолжаем борьбу по защите интересов москвичей», — заключил Парфенов.

Мероприятие начнется в 12.00.