Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» исполняющий обязанности директора ЦИАН по связи с госорганами Михаил Рыженков.

«В целом действующего регулирования достаточно. Есть такой риск, что административная ответственность и какая-то платформа, на которой нужно будет регистрироваться, скорее, приведет к негативному эффекту», — сказал он.

При это Рыженков отметил, что «грамотные действия правительства и режим самозанятых уже ощутимо обеляют рынок», поэтому «было бы логично не вводить новое регулирование, а дальше стимулировать собственников удобством, низкими налогами — выходить в эту белую зону». «И лучше было бы дальше развивать институт самозанятых. Например, разрешить им сдавать апартаменты. А тут пытаются стимулировать собственников штрафами. Таким способом это делать уже пробовали, и он работает гораздо хуже», — заключил он.

Как сообщалось, Минстрой предложил обязать владельцев арендного жилья регистрировать все договоры в специальном приложении и через него же принимать оплату. В ином случае им будут грозить штрафы.

Проработать инициативу «Дом.РФ» по созданию цифровой системы наемного жилья поручил Владимир Путин в конце августа.