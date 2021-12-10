Агентство Bloomberg узнало о недовольстве внутри НАТО переговорами США с Россией

С обзором публикации — Ринат Валиулин.

В Восточной Европе решение Байдена о встрече, на которой, возможно, будут обсуждаться уступки Альянса в ответ на требование Москвы о нерасширении НАТО и о непринятии в свои ряды Украины, было воспринято с большой тревогой.

Bloomberg приводит слова премьер-министра Эстонии, которая уверена, что Россия, «ни при каких обстоятельствах не должна иметь права голоса в том, кто может быть или не быть членом НАТО». Как сказал агентству дипломатический представитель одной из восточноевропейских стран, его правительство ждет от Вашингтона разъяснений относительно планов президента США.

Другой неназванный дипломат, сообщает Bloomberg, был более точен, заявив корреспонденту издания, что «страны восточного фланга» Европы, пребывавшие ранее под гнетом СССР, теперь находятся на линии прямого противостояния с Россией и потому крайне обеспокоены перспективой таких переговоров, скорее всего, без их участия, дата которых, исходя из заявления Байдена, будет объявлена сегодня.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий накануне заявил, что Москва старается извлечь выгоду из напряженной обстановки внутри НАТО после вывода сил альянса из Афганистана.