Встреча Путина с членами Совета по правам человека не обошлась без острых дискуссий и даже перепалок

Некоторые в эфир не попали. Одним из самых динамичных моментов встречи, которая шла в режиме видеоконференции и продолжалась около пяти часов, стала перепалка российского президента с режиссёром Александром Сокуровым. Он высказал иную от главы страны позицию по поводу настоящего и будущего России, чем, судя по видео, позже размещённому на сайте Кремля, вызвал раздражение у Владимира Путина.

Сокуров в частности говорил о том, что в стране необходима сильная оппозиция, а власть не должна преследовать молодёжь за взгляды. Политику России режиссёр назвал враждебной ко всему миру и агрессивной. Он не обошёл вниманием ситуацию на Северном Кавказе, напомнив, в том числе, о протестах жителей Ингушетии из-за передачи части территории республики Чечне и многочисленных арестах.

Сокуров также вспомнил нижегородскую журналистку Ирину Славину, которая сожгла себя перед областным управлением МВД из-за постоянного давления силовиков, задержаний и штрафов. Режиссёр сказал президенту, что историку Юрию Дмитриеву, который много лет исследует тему сталинских репрессий, теперь грозит уже 15 лет заключения. Путин в ответ назвал выступление режиссёра манифестом. В ходе ответа президента, когда он акцентировал внимание на русских, возник горячий спор.

Ещё одним моментом, не попавшим в прямой эфир, стало выступление адвоката Генри Резника, который жёстко раскритиковал закон об иноагентах и практику его применения. Путин на это заявил, что в 90-е годы в правительстве России в качестве советников работали кадровые сотрудники ЦРУ. Президент похвастался тем, что он их вычистил, а позже их по его словам осудили за нарушение законов страны и участие в приватизации.

Главы страны в закрытой части встречи также прокомментировал ситуацию с правозащитным центром «Мемориал*». По выражению Путина, которое приводит газета «Коммерсантъ» «Мемориал*» защищает террористические организации вроде «Хизб ут-Тахрир*». Напомним она в России запрещена.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») - террористическая организация, запрещённая в России.