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14:00, 10 декабря 2021

Апелляционный суд Англии и Уэльса поддержал требование США об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Пока он остается под стражей. Американские власти выдвинули против него 18 уголовных обвинений, в том числе в раскрытии секретной информации.

Теперь дело будет возвращено в суд первой инстанции, который ранее постановил, что Ассанж не может быть выдан Соединенным Штатам из-за риска его самоубийства.

Невеста Ассанжа Стелла Моррис заявила, что решение суда будет оспорено в кратчайшие сроки. С осуждением судебного постановления выступила международная организация «Репортеры без границ». США обвиняют Ассанжа в разглашении секретных сведений. Сам он называет себя борцом за свободу слова:

«Главная угроза, которую я теперь понимаю — это угроза открытости, угроза свободы слова, и именно это мы защищаем, и именно это пугает правительство Соединённых штатов. США должны показать, что они не слабы для того, чтобы не преследовать тех, кто открывает рот, те секретные преступления, которые совершаются под эгидой ФБР. Именно это представляет угрозу для людей. США считают, что те, кто предупреждают об опасности, те, кто разглашает информацию, должны замолчать. Но это не должно быть так».

Журналист Максим Шевченко считает, что Джулиана Ассанжа следует освободить.

Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы. Сейчас Ассанж содержится в лондонской тюрьме Белмарш. Его защита имеет право оспорить решение суда.


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