Военный эксперт Гольц назвал искусственно раздутым инцидент с кораблем ВМС Украины вблизи Керченского пролива

«Из сущей чепухи старательно создали подобие международного конфликта, — сказал он в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По мнению эксперта, это обусловлено повышенной нервозностью «на фоне очередного обострения» конфликта с Украиной. «Все находятся в нервическом состоянии. Давайте не будем валять дурака. Суть проблемы заключается в том, что после присоединения Крыма Россия контролирует обе стороны Керченского пролива и считает себя вправе устанавливать свои правила его пересечения. Прочие государства мира — я не знаю ни одного, которое бы признало российскую юрисдикцию — не выполняют эти правила, что периодически пытаются демонстрировать украинцы. Подозреваю, что они не отзываются на сигналы российских пограничников именно в этой логике: «А кто вы такие, чтобы нам давать здесь какие-то указания? У нас есть соглашение о совместном использовании Азовского моря, и где хотим, там и плаваем», — пояснил Гольц.

Ранее ФСБ назвали «угрожающей безопасности провокацией» инцидент с украинским кораблем. «Черт его знает, какие внутренние интриги происходят в ФСБ, и как они хотят поучаствовать во внешней политике. Но тут даже забавнее. В «девичестве» это судно называлось «Краснодон» и было в плавмастерской Черноморского флота. Теперь, видимо, для важности в документах ФСБ оно фигурирует как «судно управления». Один бог знает, какими кораблями может управлять судно управления, базирующееся в Мариуполе. Это придание важности происходящему — важности, которой не существует в принципе», — заключил Гольц.

Утром 9 декабря корабль управления «Донбасс» ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керчи. Вечером в ФСБ России отметили, что он приблизился к Керченскому проливу. Экипаж не выполнял требования изменить курс. При этом заявок на прохождение пролива от украинской стороны не было. Тем не менее в итоге судно легло на обратный курс.