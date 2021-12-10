Ранее арестованное в Дании российское судно «Академик Иоффе» вернулось на родину

Почти полтора месяца оно провело в скандинавской стране. Научно-исследовательское судно утром прибыло в порт Калининграда и пришвартовалось к причалу, сообщает агентство ТАСС. «Академик Иоффе» смог покинуть Данию после того как апелляционный суд страны на этой неделе отменил постановление нижестоящей инстанции об аресте.

В Дании судно находилось с начала ноября. Причина конфликт с канадской компанией-фрахтователем, которая добивалась ареста корабля. Его владелец Институт океанологии Российской Академии наук. В иске канадцы указали, что ранее арендовали «Академик Иоффе» для туристических экспедиций по северной части Атлантики. Но потом российская сторона забрала судно нарушив условия договора.

После этого у компании начались серьёзные финансовые проблемы. Задержали российское судно в датском порту Скаген. На нём было 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника. Им пришлось провести в Дании три недели. Часть экипажа, включая капитана, и все участники экспедиции вернулись в Россию ближе к концу месяца. Их доставило в Калининград научно-исследовательское судно «Академик Николай Страхов».

Канадская компания, подавшая иск, объявила, что не снимает свои претензии к владельцу судна. В российском министерстве образования знают о снятии ареста и ждут официального постановления суда.