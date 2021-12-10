В Молдавию не пустили политолога Наталью Нарочницкую и члена Общественной палаты Владимира Журавлева

В российском посольстве сказали, что дипломаты выезжали в аэропорт, чтобы оказать им необходимую помощь и теперь будут выяснять обстоятельства, передает ТАСС.

Нарочницкая в интервью агентству РИА Новости связала это с выборами в непризнанной Приднестровской республике, которые пройдут в воскресенье.

Сегодня же МИД Молдавии призвал не направлять на это голосование иностранных наблюдателей. В ведомстве пояснили, что считают эти выборы незаконными, а любое участие в них расценивают как вызов суверенитету.