В Кабардино-Балкарии задержали блогера Инсу Ландер, расследовавшую деятельность местного чиновника

Ей вменяют статью о содействии террористической деятельности. Силовики, по словам знакомых Ландер, пришли к ней в дом рано утром. Как отмечается, она не вышла на утренний созвон по работе.

Позднее родственники сообщили, что к Ландер ворвались люди в масках с автоматами, после чего ее увезли в Нальчик, пишет интернет-издание The Insider*. Правозащитный проект «ОВД-Инфо*» отмечает, что блогеру избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Инса Ландер стала известна после нескольких публикаций о людях, которые размещают в интернете номера банковских карт. Кроме того, в передаче Первого канала «Мужское/Женское» она рассказала о расследовании против женщины, торгующей полуобнаженными снимками своей 13-летней дочери.

Помимо этого, по данным правозащитников, несколько месяцев Ландер занималась изучением деятельности высокопоставленного чиновника из Кабардино-Балкарии. Она готовила материал о возможной утечке денежных средств из благотворительного фонда, одним из руководителей которого является сотрудник местной администрации. Его имя, правда, не раскрывается.

По статье о содействии террористической деятельности Ландер грозит до 15 лет заключения.

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