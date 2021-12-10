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Эксклюзив Эха 12:06, 10 декабря 2021

Соратники Навального объявили о вознаграждении в 3 миллиона рублей за информацию об отравлении политика

Политик Иван Жданов выразил уверенность в эфире «Эха Москвы» в том, что сохранились следы преступления.

Жданов отметил, что, когда произошло отравление Навального, «вокруг были сотни людей, хоть как-то вовлеченные в эту историю». С его точки зрения, вероятность того, что кто-то из них захочет получить деньги в обмен на информацию, высока.

«У человека, как мне кажется, даже больше рисков, если он просто хранит эту информацию и никому не сообщает. Может, он боится, может, у него нет денег переехать, может, он хочет уехать и ему нужна помощь. 3 миллиона рублей — это, скорее, предложение помочь», — пояснил он.

По словам Жданова, соратники Навального готовы помочь своим информаторам покинуть Россию, но не могут ничего гарантировать. «Вот стопроцентная гарантия, что с вами ничего не случится — это невозможно ни для кого в условиях нынешней России», — полагает он.

Жданов также уточнил, какая именно информация им нужна. «Мы считаем, что в этом деле есть два ключевых доказательства. Первое — это вещи Навального, которые до сих пор находятся в МВД и должны были по результатам проверки быть возвращены владельцу. Его майка, штаны и прочее. Там все равно есть какие-то следы. Они прекрасно это понимают и поэтому не отдают. И второе доказательство — это видеокамеры из гостиницы, где, собственно, и произошла попытка отравления. Безусловно, эти записи есть: кто заходил, как заходил. Мы уверены, что кто-то их себе оставил, их передавали друг другу, кто-нибудь сделал копии. И вознаграждение в 3 миллиона может простимулировать человека», — добавил он.

Жданов добавил, что деньги на вознаграждение были выделены из пожертвований. «Я считаю, что наши жертвователи вполне согласны с таким подходом», — заключил он.

Алексей Навальный был отравлен больше года назад. Европейские лаборатории обнаружили следы боевого яда класса «Новичок». Соратники Навального обвиняют в причастности к покушению на его жизнь сотрудников ФСБ.

Российские власти категорически отвергают любые подозрения, что в отравлении замешаны государственные структуры.


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