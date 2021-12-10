Подозреваемый в торговле QR-кодами боец без правил сбежал из отдела полиции в Петербурге

Сотрудники следственного комитета не обнаружили в отделе полиции бойца ММА Бунеда Тухтаева, который накануне устроил драку с двумя сотрудниками центра «Э».

Когда силовики попытались задержать его в одном из районов Петербурга, он начал сопротивляться. Нанёс полицейскому несколько ударов по голове и практически выхватил его табельное оружие.

Однако оперативникам удалось повалить бойца на землю и заковать в наручники. По данным следствия, Тухтаев торговал миграционными удостоверениями и подделывал QR-коды о вакцинации.

Полиция предполагает, как боец мог сбежать из отдела. Он незаметно вышел из камеры и тихо прошел рядом с входной дверью, чтобы не попасть под видеонаблюдения, и убежал. Сбежавшему бойцу 28 лет. Спортсмен выступал в тяжёлой весовой категории, последний бой проиграл техническим нокаутом.

Сбежавшего в Петербурге бойца до сих пор не нашли. Его объявили в розыск.