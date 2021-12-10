Защита ректора «Шанинки» Сергея Зуева просит освободить его из СИЗО

Ходатайства направлены после того, как президент Владимир Путин на встрече с членами СПЧ согласился с тем, что нет смысла держать Зуева под стражей. Об этом радиостанции «Эхо Москвы» рассказал его адвокат Дмитрий Кравченко.

«Мы сегодня подали ходатайство на имя следователя ГУ МВД Москвы и одновременно проинформировали о нем прокурора Москвы и руководителя ГУ МВД Москвы, чтобы Сергею Зуеву незамедлительно изменили меру пресечения на подписку о невыезде, в том числе с учетом озвученной вчера позиции президента России Владимира Путина», — рассказал он.

По мнению адвоката, для этого «есть все основания, потому что состояние здоровья Зуева продолжает ухудшаться в условиях СИЗО». «Это связано не с тем, что ему плохо оказывают медпомощь, а с тем, что в условиях СИЗО в принципе невозможно такие сложные и тяжелые заболевания лечить, наблюдать и купировать. Это заболевание может повлечь серьезные осложнения на жизненно важные органы, привести к обширному инфаркту, прочим реально опасным последствиям и, в конечном итоге, к смерти. Поэтому, на наш взгляд, совершенно очевидно, что продолжать держать его в СИЗО, когда состояние здоровья ухудшается, явно нельзя», — подчеркнул Кравченко.

Дмитрий Кравченко сказал, что срок рассмотрения таких ходатайств составляет три дня.

Зуев является фигурантом дела о мошенничестве, возбужденном в отношении экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой. По версии следствия, он может быть причастен к хищению более чем 21 миллиона рублей, принадлежавших ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Сам Зуев вину не признает.