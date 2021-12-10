В центре «Вектор» сообщили, что новый штамм коронавируса «омикрон» подтвержден в России у четырех человек

Они недавно вернулись с зарубежного отдыха, передает РИА Новости. Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что были госпитализированы около тридцати человек, вернувшихся из Африки, у которых появились симптомы заболевания или они сдали положительный тест на коронавирус.

При этом вчера штамм «омикрон» был подтвержден у двух человек. Внимание к его распространению связано с опасениями специалистов, что он куда более заразный, чем прежние варианты коронавируса и потенциально может вызвать новую волну пандемии.