Путин утверждает, что в российском правительстве в 90-е работали кадровые сотрудники американского ЦРУ

Такое заявление он сделал в ходе заседания Совета по правам человека. Речь о сотрудниках американской разведки зашла после реплики одного из участников встречи адвоката Генри Резника о том, что, по его мнению, «Россия стала враждебной всему миру».

Путин не согласился с ним и стал рассуждать об инструментах влияния на российскую политику — в этом контексте он утверждал, что в начале своего правления лично вычислил всех кадровых сотрудников ЦРУ в правительстве.

По словам главы государства, в 90-е в кабинете министров они работали, в том числе, советниками, а позже некоторых из них в США привлекли к уголовной ответственности за нарушение американского законодательства, из-за участия в процессе приватизации.

Конкретные имена Путин не назвал. Вместе с тем это не первые высказывания президента о наличии сотрудников ЦРУ в правительстве 90-х. В частности, восемь лет назад он утверждал, что офицеры американской разведки действовали в окружении бывшего вице-премьера и главы Госкомимущества Анатолия Чубайса, курировавшего после развала СССР процесс приватизации.

Источники агентства РИА Новости ранее предположили, что в качестве сотрудников ЦРУ Путин мог иметь в виду экономистов Андрея Шлейфера и Джонатана Хэя, которые были консультантами правительства по вопросам приватизации. Шлейфер считается одним из наиболее цитируемых экономистов в мире.