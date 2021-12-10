В Минстрое разработали единую систему для регистрации договоров по сдаче в наём квартир и других помещений

Проводить все денежные расчёты арендодатель и съёмщик будут через единое онлайн-приложение. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» в чьём распоряжении оказался законопроект о создании «Государственной информсистемы» по развитию рынка арендного жилья.

Согласно документу владельцы апартаментов, квартир, машиномест и арендаторы данных помещений обязаны в течение 30 дней с момента заключения договоров или внесения в них изменений публиковать информацию об их сроках и размере платы в ГИС. В ином случае физлицам может грозить штраф до 5 тысяч рублей, а юридическим лицам до 50 тысяч.

По оценке Минстроя, при легализации рынка арендного жилья бюджет сможет получать до 162 миллиардов рублей налогов ежегодно. На данный момент законопроект находится на согласовании в профильных министерствах и по словам представителей Минстроя его внесут в Госдуму во время весенней сессии.

В свою очередь в интернет-сервисах по поиску жилья инициативу не оценили. В частности, представители «Яндекс. Недвижимости» считают, что проект требует открытого обсуждения, к которому бизнес пока не привлекали. Там добавили, что появление единого оператора может монополизировать рынок.

Разработать «Государственную информсистему» ранее поручил президент России Владимир Путин.