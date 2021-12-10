Российские спортсмены представят форму, в которой им предстоит выступать на зимних Олимпийских Играх в Пекине

Форма будет выполнена в цветах российского флага. Ее дизайн согласован с Международным олимпийским комитетом с учетом решений спортивного арбитража, согласно которым нашим спортсменам запрещено выступать как сборная России.

Тем не менее, в эмблеме Олимпийского комитета России, который они и будут представлять гамма триколора присутствует. Дизайн коллекции пока держится в секрете.

Официальным экипировщиком команды является компания Zasport. Ее владелец Анастасия Задорина в интервью ТАСС рассказала, что все требования МОК были учтены и большая часть коллекции уже произведена. По словам Задориной январе откроется экипировочный центр, который обеспечит российскую делегацию в полном объеме.

В среду в ходе церемонии вручения Национальной спортивной премии свою форму представила паралимпийская команда, официальным экипировщиком которой является компания Forward.