Японская газета «Асахи» утверждает, что в компании Facebook знали о вреде Instagram для подростков

Издание получило доступ к внутренним документам, согласно которым соцсеть провела в 2019 году собственное исследование с участием 20 тысяч человек из шести стран, включая Японию.

Как оказалось, 13% девушек в возрасте до 20 лет, у которых были выявлены суицидальные мысли, заявили об ухудшении своего состояния после просмотра ленты Instagram.

Ранее бывшая сотрудница Facebook Френсис Хауген рассказала, что в компании знали о психологических проблемах, которые вызывают у подростков ее соцсети, но ничего не делали, чтобы это исправить.