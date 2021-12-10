Bloomberg: Ряд стран НАТО в Восточной Европе недовольны предложением Байдена провести встречу России с членами альянса

Страны восточного фланга НАТО обеспокоены тем, что переговоры с Россией могут привести к уступкам со стороны Североатлантического альянса. Какие именно государства возмущены инициативой президента США — не уточняется.

Неназванный дипломат одного из них сообщил агентству Bloomberg, что в прошлом эти страны были под влиянием СССР, а теперь соседствуют «с агрессивной Россией». Ещё один сотрудник дипмиссии, также неизвестно откуда он рассказал, что власти одной из стран Восточной Европы «пришли в ярость» и требуют прояснить, что планирует президент США.

Джо Байден в среду предложил провести встречу Россия — НАТО, на следующий день после переговоров с российским президентом. Владимир Путин, как сказали в Кремле, требовал предоставить Москве гарантии, которые исключают продвижение НАТО на восток. Его коллега их не давал, настаивают в Белом доме.

Вчера Байден поговорил с президентом Украины и заверил его, что США и союзники примут серьёзные экономические и другие меры в случае вторжения России. Он также поддержал территориальную целостность Украины.

Президент США также обсудил вчера ситуацию вокруг Украины с лидерами «Бухарестской девятки» — объединения стран, которые формируют восточный фланг НАТО. Они отметили необходимость единой и решительной позиции альянса в отношении коллективной обороны союзников, сообщили в Белом доме.