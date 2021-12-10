Бывшего председателя думы Чукотки обвинили в назначении незаконных премий самому себе

По оценке СК, ущерб составил почти 9 миллионов рублей. Как передает «Интерфакс», подозреваемый Александр Маслов задержан.

Суд в ближайшее время назначит ему меру пресечения. В сентябре был избран новый состав думы региона. Маслов в него не вошел.