Бывшего председателя думы Чукотки обвинили в назначении незаконных премий самому себе

По оценке СК, ущерб составил почти 9 миллионов рублей. Как передает «Интерфакс», подозреваемый Александр Маслов задержан.
Суд в ближайшее время назначит ему меру пресечения. В сентябре был избран новый состав думы региона. Маслов в него не вошел.
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По оценке СК, ущерб составил почти 9 миллионов рублей. Как передает «Интерфакс», подозреваемый Александр Маслов задержан.
Суд в ближайшее время назначит ему меру пресечения. В сентябре был избран новый состав думы региона. Маслов в него не вошел.