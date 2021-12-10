Ростовского депутата-единоросса подозревают в хищении бюджетных средств на отдых детей из малообеспеченных семей

РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что с 2015 года детские лагеря, которые возглавляет Латышев, получили из бюджета порядка 1 миллиарда рублей. По предварительной информации, единоросс мог присвоить до 30% этой суммы.

В доме депутата прошел обыск. В сети появились фотографии его роскошного особняка. Там много золота, лепнины, статуи, хрустальные люстры, мебель в стиле ампир, бассейн с мраморным полом.

Telegram-канал Baza опубликовал запись оперативной съемки, на которой чиновник обсуждает со своими подчиненными из лагеря «Орленок», как экономить на еде для детей. Например, давать им котлеты только в день приезда инспекции.

Сообщается, что Латышев руководит детскими лагерями и пансионатами «Солнечная Поляна», «Орлёнок» и «Дмитриадовский». В «Единой России» уже пообещали исключить его из партии.