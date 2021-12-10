Киев обвинил Россию в информационной атаке из-за сообщений, что украинский корабль движется к Керченскому проливу

Позже судно изменило направление и вернулось в порт Мариуполя. Корабль «Донбасс» военно-морских сил Украины не входил в чувствительные зоны. Он выполнял задачи в своих территориальных водах, сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил Украины.

Судно находился в Азовском море на законных основаниях, настаивает министр обороны страны. Алексей Резников подчеркнул, что это акватория совместного использования Украины и России. Он добавил, что на корабле не было оружия, тогда как суда ФСБ России подходят на расстояние два километра к Мариуполю и Бердянску, приводит его слова новостной портал lb.ua.

ФСБ накануне вечером рапортовало, что украинский военный корабль из Мариуполя направился в сторону Керченского пролива и не выполняет требования изменить курс. Спецслужба сообщила, что манёвры судна, которое подошло к проливу на расстояние 30-ти километров, создают угрозу безопасности.

Пограничники ФСБ получили ответ, что экипаж следовать чрез Керченский пролив не планирует. Позже российская спецслужба сообщила, что корабль направился в обратную сторону и на запросы не отвечает.

Корабль «Донбасс» был построен больше полувека назад. Во время время событий 2014-го года в Крыму он оказался под российским контролем, но позже его вернули Украине.