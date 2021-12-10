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07:14, 10 декабря 2021

В ряде европейских стран ужесточают меры из-за выявления нового штамма коронавируса омикрон

В Англии с этого дня становится обязательным ношение масок в большинстве общественных мест, в том числе кинотеатрах, театрах и других культурных учреждениях. Правило не распространяется на тех, кто посещает заведения сферы обслуживания или занимается спортом.

Во Франции теперь нельзя танцевать в помещениях ресторанов и баров. Немного раньше на этой неделе приостановили работу дискотеки. С помощью этих мер, в том числе, власти Пятой республики хотят сдержать распространение ковида.

В Дании из-за роста заболеваемости коронавирусом ограничат работу баров и ресторанов. Они должны теперь закрываться не позже полуночи по местному времени.

Ночные клубы посетителей не примут вовсе. В Будапеште на рождественские ярмарки, которые открываются сегодня, пустят только привитых от коронавируса посетителей, сообщает агентство Рейтер.

Штамм «омикрон» выявили в ноябре на юге Африки. По данным Всемирной организации здравоохранения его уже обнаружен почти в 60-ти странах мира. В числе них 18 стран Евросоюза. Первые случаи заражения омикроном подтверждены и в России.


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