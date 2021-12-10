Российское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе», арестованное в Дании, вернется в России

Корабль попал под арест еще в начале ноября. Тогда, как отмечали в российском посольстве, это произошло на основании иска третьей стороны, который связан с предыдущей деятельностью судна. С корабля была изъята документация, а более 60 человек находившихся на борту, около полумесяца назад отправились в порт Калининграда.

В свою очередь агентство ТАСС со ссылкой на источники писало, что речь может идти об инциденте 2018 года. В тот период времени «Академик Иоффе» был зафрахтован в качестве круизного канадской компаний One Ocean Expeditions, но в Северном Ледовитом океане сел на мель.

Директор Института океанологии РАН Алексей Соколов также отмечал, что арест в любом случае незаконен и его предстоит обжаловать. Фактически же сделать это удалось только спустя месяц.

Как ожидается, корабль причалит в Калининграде в районе 9-10 утра по местному времени.