Зеленский обсудит вопросы организации саммита лидеров нормандского формата с канцлером Германии и главой Франции

Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить вопросы организации саммита лидеров нормандского формата с новым канцлером Германии Олафом Шольцем и главой Франции Эмманюэлем Макроном. Встреча планируется на следующей неделе в Брюсселе, сообщил офис Зеленского.

Саммит в нормандском формате состоялся 9 декабря 2019 года в Париже. Лидеры определили неотложные меры по урегулированию

ситуации в Донбассе.

Следующую встречу предполагалось провести уже через четыре месяца в Берлине, однако она не состоялась.