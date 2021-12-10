В США создадут структуру для изучения НЛО. Она заменит Целевую группу ВМС США по неопознанным воздушным явлениям, созданную в прошлом году, пишет газета The Hill со ссылкой на сенатора-демократа от штата Нью-Йорк Кирстена Джиллибранда. По его словам, новая структура получит доступ к данным об НЛО от разведывательного сообщества и Министерства обороны, чтобы помочь обеспечить «скоординированный» ответ. Также новое подразделение будет оценивать угрозы для национальной безопасности, связанные с НЛО.