В Россию с сегодняшнего дня вновь разрешен ввоз томатов и перцев почти с 90 предприятий Туркмении. Россельхознадзор согласился на это под гарантии государственной службы по карантину растений министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды этой страны. Решение принято по итогам проведенного фитосанитарного мониторинга предприятий, говорится в сообщении ведомства. Запрет действовал с конца апреля в связи с выявлением в этой продукции вируса коричневой морщинистости плодов.