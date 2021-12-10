В Россию с сегодняшнего дня вновь разрешен ввоз томатов и перцев почти с 90 предприятий Туркмении. Россельхознадзор согласился на это под гарантии государственной службы по карантину растений министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды этой страны. Решение принято по итогам проведенного фитосанитарного мониторинга предприятий, говорится в сообщении ведомства. Запрет действовал с конца апреля в связи с выявлением в этой продукции вируса коричневой морщинистости плодов.
2021-12-10T05:10:23+03:00
2021-12-10T05:10:23+03:00
https://echo.msk.ru/news/2949360-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:10, 10 декабря 2021
Загрузка комментариев...