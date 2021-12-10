Президент России Владимир Путин участие по видеосвязи в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, планируется рассмотреть актуальные аспекты деятельности ЕАЭС и принять ряд важных документов, направленных на дальнейшее углубление интеграции и формирование единых рынков товаров и услуг. Также повестка предусматривает согласование приоритетов международной деятельности Совета на будущий год.
2021-12-10T05:08:45+03:00
2021-12-10T05:08:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:08, 10 декабря 2021
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