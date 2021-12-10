Президент России Владимир Путин участие по видеосвязи в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, планируется рассмотреть актуальные аспекты деятельности ЕАЭС и принять ряд важных документов, направленных на дальнейшее углубление интеграции и формирование единых рынков товаров и услуг. Также повестка предусматривает согласование приоритетов международной деятельности Совета на будущий год.