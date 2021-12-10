Главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову вручат сегодня Нобелевскую премию мира. Престижная награда присуждена ему, а также филиппинской журналистке Марии Ресса, за «усилия по защите свободы слова». Церемонии пройдут сегодня в шведской и норвежской столицах. Мероприятия проводятся в день памяти Альфреда Нобеля, который ушел из жизни 10 декабря 1896 года. Всего в нынешнем году награды удостоены 13 человек.