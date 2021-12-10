Тему Украины, как ожидается, обсудят министры иностранных дел стран G7. Встреча открывается сегодня в британском городе Ливерпуле, она продлится до 12 декабря. Как говорится на сайте МИД Великобритании, в повестке — ряд мировых вопросов, в том числе экономическая устойчивость после пандемии коронавируса, проблемы мирового здравоохранения и права человека.
2021-12-10T05:06:37+03:00
2021-12-10T05:06:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 10 декабря 2021
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