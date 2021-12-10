Тему Украины, как ожидается, обсудят министры иностранных дел стран G7. Встреча открывается сегодня в британском городе Ливерпуле, она продлится до 12 декабря. Как говорится на сайте МИД Великобритании, в повестке — ряд мировых вопросов, в том числе экономическая устойчивость после пандемии коронавируса, проблемы мирового здравоохранения и права человека.