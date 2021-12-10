США проведут в ближайшие дни с Россией и союзниками в Евросоюзе новые переговоры по безопасности в Европе. Вашингтон готов обсуждать обеспокоенности Москвы и предлагает использовать для этого существующие площадки Совета Россия-НАТО и ОБСЕ, заявили в Белом доме. Там сообщили также, что президент США Джо Байден обсудил ситуацию на украинской границе с лидерами «бухарестской девятки».

«Бухарестской девяткой» называют группу стран-членов НАТО из Восточной Европы. В ее состав входят Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия.